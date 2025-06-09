Лучший игрок финала Лиги наций: «Я сдержал Ямаля»

Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о победе своей команды в финале Лиги наций над Испанией (2:2, по пенальти 5:3).

«Это было такое же противостояние, как и многие другие в сезоне. Я играл против великолепных техничных игроков, которые могут делать разинцу. Сегодня мне удалось сдержать Ямаля, и я рад, что помог команде выиграть этот трофей».

В ходе сезона важна последовательность. Я провел много хороших игр, и это связано с работой, которую я проделываю индивидуально, с моим клубом и сборной. Я обошелся без травм, не так, как в прошлом. Это главное.

Мы очень рады за Роналду: еще один титул. Он помогает нам на поле и за его пределами; он дает нам много советов. У него отличное отношение и победный менталитет, он является образцом для подражания для молодых игроков в сборной», – сказал Мендеш.