Россия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг мужских сборных. В его первой пятерке изменений не произошло, лидирует по-прежнему Аргентина.

Португалия, победившая в Лиге наций УЕФА, обошла Нидерланды и вышла на 6-е место. Из первой десятки вылетела Италия, опустившаяся на 11-ю позицию. На одну строчку поднялись Германия и Хорватия, которая вошла в топ-10.

Россия осталась на 35-й строчке – она пропустила в рейтинге Норвегию, но опередила Польшу.