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Россия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Вчера, 12:01
4

ФИФА опубликовала новый рейтинг мужских сборных. В его первой пятерке изменений не произошло, лидирует по-прежнему Аргентина.

Португалия, победившая в Лиге наций УЕФА, обошла Нидерланды и вышла на 6-е место. Из первой десятки вылетела Италия, опустившаяся на 11-ю позицию. На одну строчку поднялись Германия и Хорватия, которая вошла в топ-10.

Россия осталась на 35-й строчке – она пропустила в рейтинге Норвегию, но опередила Польшу.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
  • В июне сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Беларусь (4:1).

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Источник: страница FIFA World Cup в соцсети X
Товарищеские матчи. Сборные Лига наций Россия Аргентина Португалия Нидерланды Германия Хорватия Италия Бельгия Бразилия Англия Франция Испания
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Комментарии (4)
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"supermax"
1752138252
Успех
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lek!
1752138550
35 место )) даже поюсь представить кто выше .
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...уефан
1752139467
...стабильность - признак класса!...
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alll-333
1752144378
Россия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА. Великое достижение благодаря мудрым управленцам РФС
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