Россия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг мужских сборных. В его первой пятерке изменений не произошло, лидирует по-прежнему Аргентина.
Португалия, победившая в Лиге наций УЕФА, обошла Нидерланды и вышла на 6-е место. Из первой десятки вылетела Италия, опустившаяся на 11-ю позицию. На одну строчку поднялись Германия и Хорватия, которая вошла в топ-10.
Россия осталась на 35-й строчке – она пропустила в рейтинге Норвегию, но опередила Польшу.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
- В июне сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Беларусь (4:1).
Источник: страница FIFA World Cup в соцсети X