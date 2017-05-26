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    Сергей Ломакин

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ломакин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 июля 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Новокузнецк 9 3 3 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2008 Балтика 0 : 0 Новокузнецк
    16.08.2008 Новокузнецк 0 : 1 Ростов
    19.08.2008 Новокузнецк 3 : 0 Динамо Бр
    26.08.2008 Звезда 1 : 3 Новокузнецк
    05.09.2008 Новокузнецк 0 : 0 Черноморец
    18.09.2008 КАМАЗ 4 : 2 Новокузнецк
    25.09.2008 Новокузнецк 3 : 3 Алания
    08.10.2008 Спортакадемклуб 3 : 4 Новокузнецк
    14.10.2008 Новокузнецк 0 : 2 Салют
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