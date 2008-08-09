Сергей Ломакин - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ломакин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 июля 1950
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ломакин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 июля 1950
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Новокузнецк
|9
|3
|3
|3
|Дата
|Матч
|09.08.2008
|Балтика
|0 : 0
|Новокузнецк
|16.08.2008
|Новокузнецк
|0 : 1
|Ростов
|19.08.2008
|Новокузнецк
|3 : 0
|Динамо Бр
|26.08.2008
|Звезда
|1 : 3
|Новокузнецк
|05.09.2008
|Новокузнецк
|0 : 0
|Черноморец
|18.09.2008
|КАМАЗ
|4 : 2
|Новокузнецк
|25.09.2008
|Новокузнецк
|3 : 3
|Алания
|08.10.2008
|Спортакадемклуб
|3 : 4
|Новокузнецк
|14.10.2008
|Новокузнецк
|0 : 2
|Салют