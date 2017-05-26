Зобнин мог стать игроком «Зенита»

Бывший селекционер «Зенита» Сергей Ломакин заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин проходил просмотр в петербургском клубе, однако не понравился селекционной службе сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 29 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи. Вместе с московским клубом 23-летний россиянин стал чемпионом России.

– У иностранцев такое представление, что в России футбол слабо развит. Игроков нет. А их пригласили поднимать футбол за счет приглашения легионеров. Когда Байерсдорфер был спортивным директором «Зенита», к нам на просмотр приезжал Роман Зобнин.

– Сейчас он стал чемпионом России со «Спартаком».

– Роман вообще один из лучших игроков в нашей стране. Причем он универсал. Может играть на нескольких позициях. Я его три года вел, когда работал в селекционном отделе «Зенита». Писал всем отчеты, что парня надо пригласить.

– И что?

– Дитмар один раз посмотрел на него: «Зобнин мне не нравится». Почему-то последнее слово оставалось за ним. Тогда зачем другие селекционеры, которые были за приглашение Зобнина?! И я в том числе. А был бы российский спортивный директор, он бы отдавал приоритет нашим футболистам.