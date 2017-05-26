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Зобнин мог стать игроком «Зенита»

26 мая 2017, 18:24
23

Бывший селекционер «Зенита» Сергей Ломакин заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин проходил просмотр в петербургском клубе, однако не понравился селекционной службе сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 29 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи. Вместе с московским клубом 23-летний россиянин стал чемпионом России.

– У иностранцев такое представление, что в России футбол слабо развит. Игроков нет. А их пригласили поднимать футбол за счет приглашения легионеров. Когда Байерсдорфер был спортивным директором «Зенита», к нам на просмотр приезжал Роман Зобнин.

– Сейчас он стал чемпионом России со «Спартаком».

– Роман вообще один из лучших игроков в нашей стране. Причем он универсал. Может играть на нескольких позициях. Я его три года вел, когда работал в селекционном отделе «Зенита». Писал всем отчеты, что парня надо пригласить.

– И что?

– Дитмар один раз посмотрел на него: «Зобнин мне не нравится». Почему-то последнее слово оставалось за ним. Тогда зачем другие селекционеры, которые были за приглашение Зобнина?! И я в том числе. А был бы российский спортивный директор, он бы отдавал приоритет нашим футболистам.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман Ломакин Сергей
Комментарии (23)
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subbotaspartak
1495812436
Моя тёща могла стать игроком Реала. Не стала.
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dok66
1495812972
Поздняк метаться ! Ну не понравилась Байерсдорферу (не сразу и выговоришь) прическа Зобнина !
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Вадим 1972
1495813772
Вот и хорошо. СПАРТАКУ он очень пришёлся кстати.
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ufos73
1495813772
Повезло Ромке, карьеру не загубил, как десятки других за последние 10 лет...
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Диктор
1495814278
И Слава Богу что не стал.
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Д Альбертини
1495814354
как же Роману то повезло)) как все сложилось удачно в итоге у него)
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Бриг
1495814875
Зобнин, конечно не супер, но ему повезло. В Зените у него шансов бы не было.
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кеша_КБ
1495818204
- Зобнин, - конечно не Пеле!, но ОН работает!, и работает ОН очень продуктивно и качественно!!! ОН - Чемпион!!!, и я полностью согласен с некоторыми блогерами, в том, что Зобнин давно выше уровня Зенита!, и у Зенита нет ни малейших шансов "переманить" Его в свой коллектив! ОН - истинный красно-белый!!!
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forward33
1495818238
Нужно импортозамещение спортивных директоров
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rammax fcsm
1495820853
сасай, днища!!!
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