Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о возможном возвращении Арсена Захаряна. Российский полузащитник выступает в Испании за «Реал Сосьедад».
– Следили ли за Захаряном? Возможно, что вы снова встретитесь в «Динамо»?
– Мы поддерживаем с ним связь и со многими другими игроками. Я очень хорошо его знаю. Я понимаю, что вы хотите услышать от меня. Но хочу сказать, что в Ла Лиге ему немного не повезло, это можно списать на травмы. Он прекрасная личность, человек и игрок.
- Захарян перешeл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.
- За полтора сезона в испанской команде он провeл 65 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
- Захарян в «Сосьедаде» регулярно получает травмы.
Источник: «Матч ТВ»