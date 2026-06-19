Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о возможном возвращении Арсена Захаряна. Российский полузащитник выступает в Испании за «Реал Сосьедад».

– Следили ли за Захаряном? Возможно, что вы снова встретитесь в «Динамо»?

– Мы поддерживаем с ним связь и со многими другими игроками. Я очень хорошо его знаю. Я понимаю, что вы хотите услышать от меня. Но хочу сказать, что в Ла Лиге ему немного не повезло, это можно списать на травмы. Он прекрасная личность, человек и игрок.