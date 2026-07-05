В «Сосьедаде» прокомментировали состояние Захаряна после летнего отпуска

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян здоров и приступает к подготовке к новому сезону.
«Захарян вчера приступил к тренировкам вместе с командой. Он работает без всяких проблем в общей группе.
В конце июля у нас запланирован выезд в Бирмингем на пять дней, в котором Арсен тоже должен принять участие», – сказал Мундуате.
- Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
- В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
- У российского футболиста контракт до 2029 года.
Источник: Sport24