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  • В «Сосьедаде» прокомментировали состояние Захаряна после летнего отпуска

В «Сосьедаде» прокомментировали состояние Захаряна после летнего отпуска

Вчера, 17:56
1

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян здоров и приступает к подготовке к новому сезону.

«Захарян вчера приступил к тренировкам вместе с командой. Он работает без всяких проблем в общей группе.

В конце июля у нас запланирован выезд в Бирмингем на пять дней, в котором Арсен тоже должен принять участие», – сказал Мундуате.

  • Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
  • Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
  • В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
  • У российского футболиста контракт до 2029 года.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (1)
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СильныйМозг
1783266505
Захарян отличная инвестиция. Его 6адо в Краснодыр или Спартак
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