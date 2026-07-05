В «Сосьедаде» прокомментировали состояние Захаряна после летнего отпуска

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян здоров и приступает к подготовке к новому сезону.

«Захарян вчера приступил к тренировкам вместе с командой. Он работает без всяких проблем в общей группе.

В конце июля у нас запланирован выезд в Бирмингем на пять дней, в котором Арсен тоже должен принять участие», – сказал Мундуате.