«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»

Полузащитник сборной Испании Родри сообщил журналистам, что продолжит карьеру в «Барселоне».

Опорник «Манчестер Сити» прилетел в Каталонию и сделал соответствующее заявление.

«Я рад, что приехал. Это были напряженные дни, но я счастлив, что все разрешилось. Рад со всеми вами познакомиться и очень рад быть здесь.

Для меня играть за «Барселону» – это мечта. Я очень хочу поскорее встретиться с партнерами по команде, большинство из которых я уже знаю.

Так что теперь пришло время работать и отдавать все силы ради победы в Лиге чемпионов и во всех турнирах, что ждут нас впереди», – сказал Родри.