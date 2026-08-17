«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»

Полузащитник сборной Испании Родри сообщил журналистам, что продолжит карьеру в «Барселоне».
Опорник «Манчестер Сити» прилетел в Каталонию и сделал соответствующее заявление.
«Я рад, что приехал. Это были напряженные дни, но я счастлив, что все разрешилось. Рад со всеми вами познакомиться и очень рад быть здесь.
Для меня играть за «Барселону» – это мечта. Я очень хочу поскорее встретиться с партнерами по команде, большинство из которых я уже знаю.
Так что теперь пришло время работать и отдавать все силы ради победы в Лиге чемпионов и во всех турнирах, что ждут нас впереди», – сказал Родри.
- «Барса» заплатит за хавбека 60 миллионов евро плюс бонусы.
- Родри – лучший игрок ЧМ-2026 и обладатель «Золотого мяча»-2024.
- Сейчас он восстанавливается после операции на спине.
Источник: твиттер журналиста Cope Виктора Наварро