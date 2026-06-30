Мостовой одобрил возвращение Захаряна в РПЛ

Александр Мостовой оценил вариант с возвращением в Россию для полузащитника Арсена Захаряна.
Сообщалось, что его собирается подписать «Краснодар» в случае продажи Эдуарда Сперцяна.
«В «Сосьедаде» он, к сожалению, вообще не смог закрепиться. Сплошные травмы. Команда тоже не может держать футболиста, который всe время травмирован. Поэтому не станет удивлением, если он покинет клуб.
Приедет в Россию, здесь никакого стресса, будет получать больше, чем в Европе. И перезапустить карьеру он здесь сможет, Захарян молодой парень, у него вся футбольная жизнь впереди», – сказал Мостовой.
- Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
- В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
- У российского футболиста контракт до 2029 года.
Источник: Metaratings