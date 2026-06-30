Мостовой одобрил возвращение Захаряна в РПЛ

Александр Мостовой оценил вариант с возвращением в Россию для полузащитника Арсена Захаряна.

Сообщалось, что его собирается подписать «Краснодар» в случае продажи Эдуарда Сперцяна.

«В «Сосьедаде» он, к сожалению, вообще не смог закрепиться. Сплошные травмы. Команда тоже не может держать футболиста, который всe время травмирован. Поэтому не станет удивлением, если он покинет клуб.

Приедет в Россию, здесь никакого стресса, будет получать больше, чем в Европе. И перезапустить карьеру он здесь сможет, Захарян молодой парень, у него вся футбольная жизнь впереди», – сказал Мостовой.