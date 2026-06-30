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Мостовой одобрил возвращение Захаряна в РПЛ

30 июня, 18:48
2

Александр Мостовой оценил вариант с возвращением в Россию для полузащитника Арсена Захаряна.

Сообщалось, что его собирается подписать «Краснодар» в случае продажи Эдуарда Сперцяна.

«В «Сосьедаде» он, к сожалению, вообще не смог закрепиться. Сплошные травмы. Команда тоже не может держать футболиста, который всe время травмирован. Поэтому не станет удивлением, если он покинет клуб.

Приедет в Россию, здесь никакого стресса, будет получать больше, чем в Европе. И перезапустить карьеру он здесь сможет, Захарян молодой парень, у него вся футбольная жизнь впереди», – сказал Мостовой.

  • Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
  • Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
  • В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
  • У российского футболиста контракт до 2029 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Краснодар Захарян Арсен Мостовой Александр
Комментарии (2)
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алдан2014
1782910654
Ну и зачем хрустальный,с низкой статистикой нужен Краснодару? Там бойцы играют. А Мостовой футбол вообще смотрит ? Или только обзоры и нарезки? Футбольный человек
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