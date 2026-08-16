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  • Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»

Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»

16 августа, 01:38

Хулиан Альварес, нападающий «Атлетико», извинился перед одноклубниками за неудачную попытку перейти в «Барселону».

26-летний аргентинец в раздевалке «Метрополитано» открыто признал свои ошибки. Особенно это касается того, как он публично запросил трансфер во время чемпионата мира.

«Хулиан Альварес не скрывает, что допустил ошибку в раздевалке. До недавнего времени он не говорил об этом, но теперь открыто признает свои ошибки, особенно в том, как он все это провернул», – сообщил журналист Мартин Талавера.

Нападающий пообещал партнерам полностью выкладываться за «Атлетико», пока он остается в команде. Контракт игрока рассчитан еще на три года.

«Он сказал одноклубникам, что его преданность тотальна и что время, которое он проведет в «Атлетико» – три года по контракту – является приоритетом», – добавил Талавера.

  • Альварес хотел перейти в «Барселону».
  • Его агент Фернандо Идальго встречался со спортивным директором каталонцев Деку в Мадриде.
  • Однако руководство «Атлетико» во главе с генеральным директором Мигелем Анхелем Хилем Марином отказалось усиливать прямого конкурента по Примере.

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Источник: Goal
Испания. Примера Атлетико Барселона Альварес Хулиан
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