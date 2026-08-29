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Альварес принял решение по возвращению в АПЛ

29 августа, 14:53
1

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес хочет перейти только в «Барселону».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета разговаривал с ним о потенциальном трансфере.

26-летний аргентинец заявил, что не заинтересован в возвращении в АПЛ.

«Атлетико» блокирует его уход в «Барсу» из-за конфликта между клубами.

  • Альварес в этом сезоне провел за «Атлетико» 1 матч.
  • В прошлом сезоне он в 48 встречах отметился 20 голами и 7 ассистами.
  • Срок контракта нападающего с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: TNT Sports
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Арсенал Атлетико Альварес Хулиан Артета Микель
Комментарии (1)
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Пригожин Женя
1788008234
Значит будет играть еще 4 года в 3 лиги испании если не поумнеет!
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