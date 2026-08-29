Альварес принял решение по возвращению в АПЛ

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес хочет перейти только в «Барселону».
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета разговаривал с ним о потенциальном трансфере.
26-летний аргентинец заявил, что не заинтересован в возвращении в АПЛ.
«Атлетико» блокирует его уход в «Барсу» из-за конфликта между клубами.
- Альварес в этом сезоне провел за «Атлетико» 1 матч.
- В прошлом сезоне он в 48 встречах отметился 20 голами и 7 ассистами.
- Срок контракта нападающего с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
Источник: TNT Sports