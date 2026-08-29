Альварес принял решение по возвращению в АПЛ

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес хочет перейти только в «Барселону».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета разговаривал с ним о потенциальном трансфере.

26-летний аргентинец заявил, что не заинтересован в возвращении в АПЛ.

«Атлетико» блокирует его уход в «Барсу» из-за конфликта между клубами.