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Микель Артета
Микель Артета
Завершил карьеру
28 марта 1982 (44)
#8 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
The Athletic: «Арсенал» почти договорился с игроками о снижении зарплаты до марта 2021 года
2020.04.16 23:57
Фото
Артета возглавил «Арсенал»
2019.12.20 17:15
13
Sky Sports: Артета сказал руководству «Ман Сити», что хочет уйти в «Арсенал». Лондонцы должны выплатить 2,4 миллиона компенсации
2019.12.19 15:40
Гвардиола подтвердил наличие переговоров между Артетой и «Арсеналом»
2019.12.17 20:19
Гвардиола готов обсудить с Артетой его уход в «Арсенал»
2019.12.16 09:14
Liverpool Echo: Артета может возглавить «Эвертон»
2019.12.14 09:41
The Telegraph: Артета – главный кандидат «Арсенала» на пост менеджера
2019.12.08 12:24
Indykaila News: «Арсенал» сделал предложение Артете, «Манчестер Сити» готов его отпустить
2019.11.30 18:45
1
Daily Mail: «Арсенал» ищет нового тренера, в шорт-листе – Аллегри, Артета и Покеттино
2019.11.25 01:45
3
Гвардиола: «Почти уверен, что Артета будет тренировать «Манчестер Сити» после меня»
2019.09.21 06:51
Силва станет четвертым испанцем, сыгравшим 250 матчей в АПЛ
2018.08.19 15:03
1
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Артетой
2018.05.23 10:17
Артета отказался от работы в «Арсенале» из-за трансферной политики клуба
2018.05.22 11:07
4
Marca: «Арсенал» отказался от Артеты как претендента на пост главного тренера
2018.05.21 20:51
2
Эмери может составить конкуренцию Артете за работу в «Арсенале»
2018.05.21 10:41
3
Артета хочет получить полный контроль над трансферами в «Арсенале»
2018.05.20 18:59
7
Goal: Артета согласился возглавить «Арсенал»
2018.05.18 17:26
5
«Манчестер Сити» разрешил Артете вести переговоры с «Арсеналом»
2018.05.18 07:54
The Guardian: «Арсенал» отказался от кандидатуры Аллегри. Артета – основной претендент на пост главного тренера
2018.05.16 13:13
7
Артета и Аллегри – главные претенденты на пост главного тренера «Арсенала»
2018.05.13 00:59
1
В шорт-листе «Арсенала» на пост главного тренера пять кандидатов. Аллегри – главный претендент на должность
2018.05.10 23:12
3
«Арсенал» сократил число кандидатов на пост главного тренера до пяти
2018.05.10 10:53
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«Арсенал» сделает ставку на молодого специалиста с разумными финансовыми требованиями
2018.05.02 11:03
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Исполнительный директор «Арсенала» Газидис видит Артету в качестве преемника Венгера
2018.04.24 09:07
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Артета может сменить Венгера в «Арсенале»
2017.12.19 01:11
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После матча «МЮ» с «Сити» произошла массовая драка, в которой участвовали Моуринью, Ибрагимович, Эдерсон, Артета и другие
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