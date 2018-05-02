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    «Арсенал» сделает ставку на молодого специалиста с разумными финансовыми требованиями

    Руководство «Арсенала» продолжает поиски нового главного тренера, который сменит на этом посту летом Арсена Венгера. Напомним, француз покинет «канониров» по завершении сезона.

    В Лондоне готовы сделать ставку на молодого перспективного специалиста, у которого не завышены финансовые требования, а также пожелания по трансферной политике клуба.

    Ранее назывались следующие фамилии: второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Юлиан Нагельсман («Хоффенхайм»).

    Трансферный бюджет обновленного «Арсенала» будет ограничен суммой в 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.05.2018 11:03
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 12:12

      Пусть Арсеналу повезет с новым тренером.

      1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 2 мая 2018, 18:22

      Арсен Венгер освободился, надо брать... задрали уже писать одно и то же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 2 мая 2018, 17:41

      Вау! Карпина берите.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 17:16

      Жардим из всего списка самый подходящий вариант, он не только молод но можно сказать уже достаточно опытен.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 16:49

      ой мля !! руководство арсенала не исправимо !

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 мая 2018, 15:37

      Виейра уже официально заранее отказался. Нагельсманн пока тоже сказал, что ни сном, ни духом, о чём вообще речь. Кажется, что Жардим или Сарри звучат убедительнее.

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 мая 2018, 14:01

      Это маловероятно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      fraiser 2 мая 2018, 13:52

      Первого кого назначат, толку не будет:)

      0
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      Рейтинг: +74

      Rio_ter 2 мая 2018, 13:52

      Семака берите.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 2 мая 2018, 13:34

      Руководство само ставит рамки, а болельщики трофеев требуют, получается замкнутый круг

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