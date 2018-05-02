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  • «Арсенал» сделает ставку на молодого специалиста с разумными финансовыми требованиями

«Арсенал» сделает ставку на молодого специалиста с разумными финансовыми требованиями

2 мая 2018, 11:03
20

Руководство «Арсенала» продолжает поиски нового главного тренера, который сменит на этом посту летом Арсена Венгера. Напомним, француз покинет «канониров» по завершении сезона.

В Лондоне готовы сделать ставку на молодого перспективного специалиста, у которого не завышены финансовые требования, а также пожелания по трансферной политике клуба.

Ранее назывались следующие фамилии: второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Юлиан Нагельсман («Хоффенхайм»).

Трансферный бюджет обновленного «Арсенала» будет ограничен суммой в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Артета Микель Жардим Леонарду Фонсека Паулу Нагельсман Юлиан Виейра Патрик
Комментарии (20)
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Maxi_7
1525248359
Ну что, друзья, болельщики Арсенала, поздравляю, продолжаем пробивать дно..
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polt
1525248838
Наш Слуцкий за такую сумму, думаю, согласится.
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panmon
1525249014
Милан вон делал ставку на "молодых" и где теперь?
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m40
1525249355
Карпин вроде бы подходит под эти требования. Надо брать! Правда борьба снова пойдет за 6 место, ибо на 50млн можно 1-2 игроков путевых купить, сити вон на миллиард рассчитывает
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insider_retro
1525253901
Всё условно - и возраст, и перспективность и финансовые требования... Если у Арсенала будет безнадёга, то я, думаю, тренеры наших младших дивизионов с удовольствием подставят плечо взаимовыручки за скромное вознаграждение...
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DOCTOR PENALTY
1525258887
Это маловероятно
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Cules2013
1525264638
Виейра уже официально заранее отказался. Нагельсманн пока тоже сказал, что ни сном, ни духом, о чём вообще речь. Кажется, что Жардим или Сарри звучат убедительнее.
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dinar7777dinar
1525268949
ой мля !! руководство арсенала не исправимо !
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OfaZavr
1525270599
Жардим из всего списка самый подходящий вариант, он не только молод но можно сказать уже достаточно опытен.
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zigbert
1525338734
Пусть Арсеналу повезет с новым тренером.
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