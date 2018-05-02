«Арсенал» сделает ставку на молодого специалиста с разумными финансовыми требованиями

Руководство «Арсенала» продолжает поиски нового главного тренера, который сменит на этом посту летом Арсена Венгера. Напомним, француз покинет «канониров» по завершении сезона.

В Лондоне готовы сделать ставку на молодого перспективного специалиста, у которого не завышены финансовые требования, а также пожелания по трансферной политике клуба.

Ранее назывались следующие фамилии: второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Юлиан Нагельсман («Хоффенхайм»).

Трансферный бюджет обновленного «Арсенала» будет ограничен суммой в 50 миллионов фунтов стерлингов.