Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Патрик Виейра

    Тренер
    Имя Патрик
    Фамилия Виейра
    Команда Кристал Пэлас
    Гражданство Франция
    Дата рождения 23 июня 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Брентфорд 1 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    25.02.2023 Кристал Пэлас 0 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    04.03.2023 Астон Вилла 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 26 тур
    11.03.2023 Кристал Пэлас 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кристал Пэлас 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Кристал Пэлас 1 : 2 Саутгемптон
    • Читайте нас: 
    11