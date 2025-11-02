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Патрик Виейра
Патрик Виейра
Сенегал
Франция
23 июня 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
24 апреля
4
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Фото
Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
Балотелли порадовался отставке Виейра из «Дженоа»: «Карма – сука»
2025.11.02 18:06
Бывший игрок «Зенита» возглавил «Дженоа»
2025.11.01 15:10
1
Варди не дали перейти в итальянский клуб: осталось три варианта
2025.07.06 21:00
2
Фото
Виейра продлил контракт с итальянским клубом
2025.06.09 10:19
В «Интере» определились с альтернативой для Фабрегаса
2025.06.04 22:44
«Аталанта» рассматривает пять тренеров на замену Гасперини
2025.06.03 16:48
Раньери предложил «Роме» шесть тренеров
2025.04.10 22:10
1
Фото
Чемпион мира и Европы возглавил «Дженоа»
2024.11.20 14:43
1
Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1 – зарплата Энрике почти в 4 раза больше, чем у ближайшего преследователя
2024.03.21 19:30
2
Фото
Виейра возглавил команду, купленную владельцами «Челси»
2023.07.03 09:27
«Кристал Пэлас» уволил Виейра в День святого Патрика
2023.03.17 12:03
3
АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях победил «Кристал Пэлас» Виейра (1:0), отставание от «Арсенала» – 2 очка
2023.03.11 22:16
Виейра обеспокоен нехваткой темнокожих тренеров в АПЛ
2023.02.04 10:58
7
Салиба, Зинченко, Жезус – в старте «Арсенала» на игру с «Кристал Пэлас»; Виейра выпустил Заа, Айю
2022.08.05 21:17
Виейра ударил ногой фаната «Эвертона» после матча
2022.05.20 10:58
4
Названы претенденты на звание тренера сезона в АПЛ
2022.05.13 14:43
1
Фото
Бергкамп посетил победный матч «Кристал Пэлас» Виейра с «Уотфордом». Они вместе играли за «Арсенал»
2022.05.08 00:54
2
Фото
Руни, Дрогба, Агуэро и еще пять футболистов включены в Зал славы АПЛ
2022.04.21 10:56
Виейра – об отсутствии Галлахера в игре с «Челси»: «Трудно найти футболиста в команде с такой энергией»
2022.04.16 17:45
АПЛ включила Руни и Виейра в Зал славы
2022.03.23 12:14
1
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» Виейра разгромил «Эвертон» Лэмпарда и впервые за 27 лет вышел в полуфинал
2022.03.20 17:24
1
Виейра уговаривает Рэмзи перейти в «Кристал Пэлас» (Николо Скира)
2022.01.07 21:41
«Манчестер Сити» рассматривает Артету и Виейра как потенциальную замену Гвардиоле
2022.01.05 18:14
6
Виейра получил желтую карточку в АПЛ в четвертом десятилетии подряд
2022.01.02 10:05
Виейра пропустит дерби против «Тоттенхэма» из-за коронавируса
2021.12.26 15:46
АПЛ. «Манчестер Сити» дома проиграл «Кристал Пэлас» Виейра, «Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча в матче с «Брайтоном», «Челси» разгромил «Ньюкасл»
2021.10.30 18:58
6
1
2
3
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
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Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
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