Патрик Виейра
Тренер
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|Кристал Пэлас
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|23 июня 1976
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|Кристал Пэлас
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|23 июня 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Брентфорд
|1 : 1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|25.02.2023
|Кристал Пэлас
|0 : 0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|04.03.2023
|Астон Вилла
|1 : 0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|11.03.2023
|Кристал Пэлас
|0 : 1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кристал Пэлас
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Кристал Пэлас
|1 : 2
|Саутгемптон