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    АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях победил «Кристал Пэлас» Виейра (1:0), отставание от «Арсенала» – 2 очка

    «Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ победил на выезде «Кристал Пэлас». Гол у Эрлинга Холанда.

    Лондонцев тренирует экс-игрок «Манчестер Сити» Патрик Виейра.

    Манчестерцы отстают от лидирующего «Арсенала» на два очка, но у него игра в запасе. «Кристал Пэлас» занимает 12-е место.

    У «Пэлас» 11 матчей без побед подряд. У «Сити» в последних 12 встречах одно поражение.

    «Кристал Пэлас» не побеждает «Манчестер Сити» дома с 2015 года.

    Англия. АПЛ. 27-й тур

    Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Холанд, 78 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 22:16
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