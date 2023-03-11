АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях победил «Кристал Пэлас» Виейра (1:0), отставание от «Арсенала» – 2 очка

«Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ победил на выезде «Кристал Пэлас». Гол у Эрлинга Холанда.

Лондонцев тренирует экс-игрок «Манчестер Сити» Патрик Виейра.

Манчестерцы отстают от лидирующего «Арсенала» на два очка, но у него игра в запасе. «Кристал Пэлас» занимает 12-е место.

У «Пэлас» 11 матчей без побед подряд. У «Сити» в последних 12 встречах одно поражение.

«Кристал Пэлас» не побеждает «Манчестер Сити» дома с 2015 года.

Англия. АПЛ. 27-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Холанд, 78 (с пенальти).

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