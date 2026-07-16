Футболист сборной Франции провел ЧМ-2026 с переломом позвоночника

Во Франции раскрыли степень серьезности травмы центрального защитника национальной сборной Вильяма Салиба.

По информации RMC Sport, игрок «Арсенала» провел весь ЧМ-2026 с переломом позвоночника.

Салиба играл с тяжeлой травмой спины, полученной еще по ходу сезона АПЛ.

Защитник поучаствовал в шести матчах чемпионата мира, запросив вынужденную замену только в полуфинале с Испанией (0:2).

Теперь Салиба перенесeт операцию и пропустит несколько месяцев. Вероятно, он вернeтся на поле ближе к началу 2027 года.

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