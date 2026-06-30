Мбаппе в шутку пнул мячом в пресс-атташе сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пнул мячом в пресс-атташе национальной команды.

Сотрудник «трехцветных» попросил футболистов показать их любимый трюк с подбросом мяча.

Десир Дуэ и Вильям Салиба исполнили эффектные финты, Дайот Упамекано отказался со словами, что это дело техничных футболистов, а Райан Шерки показал самый простой вариант.

Мбаппе решил пошутить: вместо трюка он пнул мячом в пресс-атташе, после чего рассмеялся.