Символическая сборная из самых дорогих игроков ЧМ-2026

Составлена символическая сборная из самых дорогих футболистов чемпионата мира-2026.
Вратарь: Жоан Гарсия (Испания).
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Вильям Пачо (Колумбия), Вильям Салиба (Франция), Нуну Мендеш.
Полузащитники: Жоау Невеш (оба – Португалия), Педри.
Нападающие: Ламин Ямаль (оба – Испания), Винисиус (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Джерси.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Источник: телеграм-канал Transfermarkt