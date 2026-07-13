Экс-игрок «Лидса»: «Удивительно – насколько плохо Англия играет и умудряется побеждать»

Экс-полузащитник «Лидса» и еще 5 английских клубов американец Майк Грелла раскритиковал игру сборной Англии на ЧМ-2026.

«Хорошая новость в том, что у вас впереди еще два матча – полуфинал и финал, и вы действительно можете впервые с 1966 года выиграть чемпионат мира. Плохая новость заключается в том, что вы не очень хорошо играете в футбол.

Вы плохо обращаетесь с мячом, плохо действуете в переходных фазах, оставляете огромные свободные зоны между линиями. По английским меркам это было очень слабое выступление. Самое удивительное – насколько плохо вы играете и при этом все равно умудряетесь побеждать. Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна», – сказал Грелла.

В полуфинале Англия сыграет с Аргентиной. Матч начнется в 22:00 мск 15 июля.

В полуфиналы ЧМ-2026 вышли первые четыре сборные рейтинга ФИФА.

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