Названы причины, из-за которых Данило не перейдет в «Зенит»

У «Ботафого» нет предложения от «Зенита» по трансферу полузащитника Данило.

По игроку сборной Бразилии ведут переговоры два клуба АПЛ. Трансфер же Данило в «Зенит» сейчас нереален по нескольким причинам.

Клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает предложения от 40 миллионов евро, а председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ведет политику, по которой клуб не хочет переплачивать за трансфер и по личным условиям.

Для покупки Данило петербуржцам нужно кого-то продать. У «Зенита» и так много легионеров в заявке и приоритетом клуба на позицию опорника является Артем Карпукас из «Локомотива». К тому же сам Данило не хочет ехать в Россию.