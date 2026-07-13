Названы причины, из-за которых Данило не перейдет в «Зенит»

У «Ботафого» нет предложения от «Зенита» по трансферу полузащитника Данило.
По игроку сборной Бразилии ведут переговоры два клуба АПЛ. Трансфер же Данило в «Зенит» сейчас нереален по нескольким причинам.
Клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает предложения от 40 миллионов евро, а председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ведет политику, по которой клуб не хочет переплачивать за трансфер и по личным условиям.
Для покупки Данило петербуржцам нужно кого-то продать. У «Зенита» и так много легионеров в заявке и приоритетом клуба на позицию опорника является Артем Карпукас из «Локомотива». К тому же сам Данило не хочет ехать в Россию.
- 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov