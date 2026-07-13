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Названы причины, из-за которых Данило не перейдет в «Зенит»

Сегодня, 09:10
6

У «Ботафого» нет предложения от «Зенита» по трансферу полузащитника Данило.

По игроку сборной Бразилии ведут переговоры два клуба АПЛ. Трансфер же Данило в «Зенит» сейчас нереален по нескольким причинам.

Клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает предложения от 40 миллионов евро, а председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ведет политику, по которой клуб не хочет переплачивать за трансфер и по личным условиям.

Для покупки Данило петербуржцам нужно кого-то продать. У «Зенита» и так много легионеров в заявке и приоритетом клуба на позицию опорника является Артем Карпукас из «Локомотива». К тому же сам Данило не хочет ехать в Россию.

  • 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
  • В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Данило
Комментарии (6)
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Foxitkuban
1783925547
Можно было бы просто оставить последнее предложение в тексте и все.
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aldo conte
1783926220
Данило не подфартило. В "Зеньке" играть - это не упираясь легкие деньги получать.
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Good_win_ФКСМ
1783927398
Матроскин: - Шарик, ты - балбес: чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное. А из ненужного у нас только ты...
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Cleaner
1783929155
Данила не перейдет в Зенит потому что Даниле СТЫДНО за Зенит! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Garrincha58
1783933328
Зачем Даниле в РПЛ? К нам едут такие как Джон Джон или Аугусто, которые никому кроме Зенита не нужны За последние 6 лет только три нормальных трансфера из Бразилии это Малком Вендел и Клаудиньо остальные полный шлак. Сантос ни в счёт он пришёл раньше
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