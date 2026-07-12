Колосков объяснил смысл расширения ЧМ до 64 команд

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков отреагировал на инициативу ФИФА увеличить количество участников чемпионата мира до 64.

«Уже 48 команд – неудачный вариант, посмотрите на футболистов, многие из них еле ноги таскают. Просто издевательство. А травм сколько получили? Делается в угоду денег и, конечно, получения дополнительных голосов на конгрессе ФИФА. Вот два очевидных фактора, которые стоят во главе угла этих новшеств.

А футболом даже не пахнет, об игроках никто не думает, тренеры, президенты федераций и глава УЕФА Александер Чеферин аккуратно говорили, но ФИФА все равно», – сказал Колосков.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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