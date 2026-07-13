Игрок сборной Франции ответил на слова Ямаля перед полуфиналом ЧМ-2026

Защитник сборной Франции Ибраима Конате отреагировал на высказывание вингера сборной Испании Ламина Ямаля.

Команды сыграют между собой в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Боится ли Франция Испанию? Нет. Честно говоря, не обращаем внимания на то, что говорят о матче. Нам не стоит никого бояться. Важно сохранять ту скромность, с которой мы начали этот турнир, и не попадать в подобные ловушки, особенно сейчас.

Он может говорить все, что хочет. Будем готовиться к матчу наилучшим образом, и надеюсь, что в итоге результат будет в нашу пользу», – сказал Конате.

Ранее Ямаль заявил: «Франции стоит нас опасаться, у нас страха нет».

Матч Франция – Испания пройдет 14 июля и начнется в 22:00 мск.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе