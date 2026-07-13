Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом

Защитник Леон Классен подписал контракт с «Грацером» на 3 года.

С января он выступал за австрийский клуб на правах аренды из «Дармштадта», а сейчас перешел в него на постоянной основе. Сумма трансфера не раскрывается.

Родившийся в Германии экс-игрок молодежной и юношеских сборных России в 2022–2024 годах выступал за «Спартак».