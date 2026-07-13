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  • Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом

Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом

Сегодня, 08:58

Защитник Леон Классен подписал контракт с «Грацером» на 3 года.

С января он выступал за австрийский клуб на правах аренды из «Дармштадта», а сейчас перешел в него на постоянной основе. Сумма трансфера не раскрывается.

Родившийся в Германии экс-игрок молодежной и юношеских сборных России в 2022–2024 годах выступал за «Спартак».

  • 26-летний Классен в прошлом сезоне провел 5 матчей за «Дармштадт» и 15 за «Грацер», в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.
  • Австрийский клуб занял 10-е место в Бундеслиге в минувшем сезоне.

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Источник: официальный сайт «Грацера»
Австрия. Бундеслига Германия. Вторая Бундеслига Трансферы Грацер Дармштадт Классен Леон
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