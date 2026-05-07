Худяков рассказал, чем его удивила Австрия: «Это недешевая страна»

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков рассказал о своей жизни в Австрии. Он играет там с 2024 года.

– Чем удивила Австрия?

– Велосипедами. Каждый второй в Граце передвигается на них. Еще – что тут ничего не работает по выходным. А в будни магазины открыты только до 7 вечера – для нас это было непривычно.

– Насколько там все дороже?

– В 2-3 раза, это недешевая страна. Бензин – до двух евро за литр, бутылка воды – около евро.