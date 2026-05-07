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  • Худяков рассказал, чем его удивила Австрия: «Это недешевая страна»

Худяков рассказал, чем его удивила Австрия: «Это недешевая страна»

7 мая, 13:32
2

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков рассказал о своей жизни в Австрии. Он играет там с 2024 года.

– Чем удивила Австрия?

– Велосипедами. Каждый второй в Граце передвигается на них. Еще – что тут ничего не работает по выходным. А в будни магазины открыты только до 7 вечера – для нас это было непривычно.

– Насколько там все дороже?

– В 2-3 раза, это недешевая страна. Бензин – до двух евро за литр, бутылка воды – около евро.

  • 22-летний россиянин в этом сезоне провел за «Штурм» 9 матчей, пропустил 10 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
  • Также Худяков в этом сезоне сыграл 9 встреч за вторую команду «Штурма» во второй австрийской Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
  • Срок контракта российского вратаря с клубом из Граца рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: Sport24
Австрия. Бундеслига Штурм Худяков Даниил
Комментарии (2)
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Интерес
1778151794
0,5 около евро.А то сразу перед глазами встаёт картина, как он тащит 6-л бутыль за 1 евро.У нас тоже давно так,если не из под крана.И смотря какая и где брать.Вон, внучка Женьки Гинера салатик за 6 тыров "вкушають", и возмущаются...
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FWSPM
1778162098
– Насколько там все дороже? – В 2-3 раза, это недешевая страна. Бензин – до двух евро за литр, бутылка воды – около евро. ------------------------------- Опять эту чушь разгоняют. Для кого она недешевая? для нищего населения стран СНГ? где минималка около 300 евро? Минималка в Австрии 2000 евро.
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