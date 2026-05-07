Худяков рассказал, чем его удивила Австрия: «Это недешевая страна»

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков рассказал о своей жизни в Австрии. Он играет там с 2024 года.
– Чем удивила Австрия?
– Велосипедами. Каждый второй в Граце передвигается на них. Еще – что тут ничего не работает по выходным. А в будни магазины открыты только до 7 вечера – для нас это было непривычно.
– Насколько там все дороже?
– В 2-3 раза, это недешевая страна. Бензин – до двух евро за литр, бутылка воды – около евро.
- 22-летний россиянин в этом сезоне провел за «Штурм» 9 матчей, пропустил 10 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
- Также Худяков в этом сезоне сыграл 9 встреч за вторую команду «Штурма» во второй австрийской Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
- Срок контракта российского вратаря с клубом из Граца рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Sport24