Мостовой выявил нефутбольного человека в 1/16 ЧМ-2026

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Австрией.

«Австрийцы однозначно дадут бой испанцам. Команда де ла Фуэнте на бумаге сильнее, но в плей‑офф сама игра часто отходит на второй план. Индивидуальное мастерство у них повыше. Молодежь может как выстрелить, так и дать слабину в ответственный момент. Но у Австрии состав опытнее, чем у Испании.

Ральф Рангник подходит под понятие нефутбольного человека. Помню, как он ненадолго приезжал в «Локомотив» на заработки. Каждая игра подтверждает, что побеждают футболисты, а не тренер. Если один игрок с трех метров в пустые не попадает, а другой в девятку с двадцати метров лупит, то при чем тут тренер?

Я жду победу Испании, но им будет очень сложно. Пока в плей‑офф не видел ни одного легкого матча, кроме игры французов со шведами. Посмотрите, что творится с топовыми сборными! Никто спокойно не обыгрывает. Да и ДР Конго не должно было проигрывать, если бы не Кейн. Такие турниры выигрывают звезды, решает индивидуальное мастерство. Конечно, я буду за Испанию, но матч будет крайне тяжелым», – сказал Мостовой.