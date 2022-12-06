Ральф Рангник
Тренер
|Имя
|Ральф
|Фамилия
|Рангник
|Команда
|Австрия
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|29 июня 1958
|Имя
|Ральф
|Фамилия
|Рангник
|Команда
|Австрия
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|29 июня 1958
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Австрия
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|24.03.2023
|Австрия
|0 : 0
|Азербайджан
|27.03.2023
|Австрия
|0 : 0
|Эстония
|17.06.2023
|Бельгия
|0 : 0
|Австрия
|20.06.2023
|Австрия
|0 : 0
|Швеция
|12.09.2023
|Швеция
|0 : 0
|Австрия
|13.10.2023
|Австрия
|0 : 0
|Бельгия
|16.10.2023
|Азербайджан
|0 : 0
|Австрия
|16.11.2023
|Эстония
|0 : 0
|Австрия