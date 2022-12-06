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    Ральф Рангник

    Тренер
    Имя Ральф
    Фамилия Рангник
    Команда Австрия
    Гражданство Германия
    Дата рождения 29 июня 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Австрия 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2023 Австрия 0 : 0 Азербайджан
    27.03.2023 Австрия 0 : 0 Эстония
    17.06.2023 Бельгия 0 : 0 Австрия
    20.06.2023 Австрия 0 : 0 Швеция
    12.09.2023 Швеция 0 : 0 Австрия
    13.10.2023 Австрия 0 : 0 Бельгия
    16.10.2023 Азербайджан 0 : 0 Австрия
    16.11.2023 Эстония 0 : 0 Австрия
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