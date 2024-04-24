Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Рангник ответил на вопрос о готовности возглавить «Баварию»

    Рангник ответил на вопрос о готовности возглавить «Баварию»

    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил наличие переговоров с «Баварией».

    «Со мной связывалась «Бавария», и я проинформировал об этом Федерацию футбола Австрии.

    У нас очень доверительные отношения. Я сосредоточен на сборной. Мы полностью сфокусированы на Евро-2024.

    Я чувствую себя здесь очень комфортно. На данный момент нет причин всерьез задумываться [о предложении «Баварии»].

    Когда будет повод это сделать? В тот момент, когда «Бавария» скажет: «Мы хотим тебя». И тогда я должен спросить себя: хочу ли я этого вообще?» – сказал Рангник.

    • Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона.
    • Австрийцы на групповом этапе Евро-2024 сыграют с Францией, Нидерландами и Польшей.

    Новости по теме
    Рангник выдвинул требование «Баварии»
    Стали известны подробности переговоров Рангника с «Баварией»
    «Бавария» рассматривала девять тренеров 6
    Источник: 90 Minuten

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2024 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+