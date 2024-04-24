Рангник ответил на вопрос о готовности возглавить «Баварию»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил наличие переговоров с «Баварией».

«Со мной связывалась «Бавария», и я проинформировал об этом Федерацию футбола Австрии.

У нас очень доверительные отношения. Я сосредоточен на сборной. Мы полностью сфокусированы на Евро-2024.

Я чувствую себя здесь очень комфортно. На данный момент нет причин всерьез задумываться [о предложении «Баварии»].

Когда будет повод это сделать? В тот момент, когда «Бавария» скажет: «Мы хотим тебя». И тогда я должен спросить себя: хочу ли я этого вообще?» – сказал Рангник.