Сборная Австрии по футболу

- 11 февраля
- 16:57 Австрийская федерация футбола заблокировала переход Драговича в «Локомотив» 1
- 5 января
- 21:37 Австриец Фукс закончил карьеру. Он выигрывал АПЛ с «Лестером»
- 21 ноября 2022
- 00:43 Товарищеский матч. Сборная Италии проиграла Австрии
- 20 ноября 2022
- 23:58 Манчини вышел на третье место по числу матчей в качестве тренера сборной Италии
- 8 октября 2022
- 15:38 Алаба в третий раз в карьере признан лучшим спортсменом года в Австрии
- 26 сентября 2022
- 10:52 Сборная Австрии при Рангнике выдала худшую за 11 лет серию поражений 2
- 09:09 Арнаутович установил рекорд сборной Австрии
- 25 сентября 2022
- 23:40 Лига наций. Франция проиграла Дании, Хорватия благодаря голам Модрича и Ловрена победила Австрию
- 22:44 Модрич – самый возрастной автор гола в истории сборной Хорватии
- 22 сентября 2022
- 23:38 Лига наций. Франция победила Австрию благодаря голам Мбаппе и Жиру
- 21:59 Арнаутович повторил рекорд сборной Австрии
- 20:55 Франция и Австрия назвали составы на матч Лиги наций
- 16:28 «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча Франция – Австрия
- 10 августа 2022
- 22:21 Рангник продолжает вести трансферную политику «Локомотива», несмотря на работу в сборной Австрии 7
- 14 июня 2022
- 08:18 Франция не защитит титул в Лиге наций. Сборная вылетит в лигу B, если проиграет Австрии осенью
- 13 июня 2022
- 23:46 Лига наций. Дания победила Австрию, Исландия и Израиль сыграли вничью
- 10 июня 2022
- 23:43 Лига наций. Мбаппе спас Францию от поражения в Австрии, Хорватия победила Данию благодаря экс-спартаковцу Пашаличу 1
- 18:41 Где смотреть Австрия – Франция: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 10 июня
- 7 июня 2022
- 14:17 Видео В Австрии на поле стадиона появилась огромная яма. Там проводился матч Лиги наций 4
- 01:09 Лига наций. Дания обыграла Австрию, у Эриксена ассист на победный гол 1