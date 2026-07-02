ЧМ-2026. Испания прошла в 1/8 финала, разгромив Австрию – 3:0!

Сборная Испании без проблем выбила Австрию с чемпионата мира.

Действующие чемпионы Европы разгромили соперника со счетом 3:0.

Голевой дубль оформил Микель Оярсабаль, ассистентский дубль в активе новичка «Реала» Марка Кукурельи, также забил Педро Порро.

Ламин Ямаль провел на поле 84 минуты и не отметился результативными действиями.

Испанцы в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграют с Португалией или Хорватией.