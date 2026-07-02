ЧМ-2026. Испания прошла в 1/8 финала, разгромив Австрию – 3:0!

Сборная Испании без проблем выбила Австрию с чемпионата мира.
Действующие чемпионы Европы разгромили соперника со счетом 3:0.
Голевой дубль оформил Микель Оярсабаль, ассистентский дубль в активе новичка «Реала» Марка Кукурельи, также забил Педро Порро.
Ламин Ямаль провел на поле 84 минуты и не отметился результативными действиями.
Испанцы в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграют с Португалией или Хорватией.
Чемпионат мира. 1/16 финала
Испания - Австрия - 3:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Оярсабаль, 36; 2:0 - П. Порро, 66; 3:0 - М. Оярсабаль, 89.
Источник: «Бомбардир»