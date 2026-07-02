Губерниев предсказал неожиданного финалиста ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев верит, что сборная Норвегии дойдет до финала чемпионата мира-2026.

– Насколько далеко способна пройти Норвегия?

– Максимально далеко, я считаю, что при определенных раскладах и до финала они могут дойти. Обратите внимание, Норвегия как страна, тонко понимающая спорт, возвеличивает не только футбол, но и академическую греблю. В Норвегии всегда было очень много не только лыжников и биатлонистов, но еще и хороших гребцов. Здесь футбол и гребля очень сильно друг другу помогают. Понятно, что футбол – явление социальное, охватывает всех и вся. Симпатичная команда, за нее очень многие болеют, пожелаем им удачи. Физиологически очень сложно сейчас становится действовать против здоровых темнокожих парней коренным европейцам. И тут видно, что Норвегия пытается, и делает это весьма неплохо.

– Кто на ваш взгляд выигрывает как спортсмен – Холанд или Клебо?

– Это факт, что после победы Клебо люди на улицу не выходили. Как и после побед Большунова или любого биатлониста или фигуриста и хоккеиста, хотя хоккей – командная игра. А вот после побед футболистов вся Норвегия вышла на улицы. И мы помним, как после побед над голландцами и испанцами вся страна выходила на улицы. Только футбол может вывести страну на улицы в невероятно праздничном угаре победы.