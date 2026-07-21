Губерниев высказался о расширении ЧМ – он хочет 256 сборных

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инициативу ФИФА увеличить количество участников чемпионата мира до 64.

«Чемпионат мира получился одним из самых зрелищных в истории, кто‑то даже говорит, что самым зрелищным. Самое главное – оправдана экономическая модель, 15 миллиардов – огромная прибыль, Инфантино побеждает Европу. Вопрос в том, когда ФИФА остановится.

Дальше маячит горизонт в 128 команд. Я бы предпочел 256 сборных, чтобы привлечь не только экономику Кабо‑Верде, но и Юпитера, планеты Шелезяки и Альфа Центавры. На том стоим. Вопрос – когда ФИФА остановится», – сказал Губерниев.