Раскрыты слова Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнерам по команде перед финалом ЧМ-2026 с Испанией. Его слова попали над видео. Он сказал их в подтрибунном помещении.

«Парни, успокойтесь. Самое главное – сохранять спокойствие.

Давайте забудем обо всем. Давайте просто играть. Давайте просто сосредоточимся на игре, парни», – сказал Месси.