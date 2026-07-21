Раскрыты слова Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнерам по команде перед финалом ЧМ-2026 с Испанией. Его слова попали над видео. Он сказал их в подтрибунном помещении.
«Парни, успокойтесь. Самое главное – сохранять спокойствие.
Давайте забудем обо всем. Давайте просто играть. Давайте просто сосредоточимся на игре, парни», – сказал Месси.
- Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
- Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
- Аргентина не смогла защитить титул чемпионов мира.
Источник: Tyc Sports