Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названа причина, по которой Тюкавин хочет перейти в «Зенит»

Названа причина, по которой Тюкавин хочет перейти в «Зенит»

Вчера, 13:24
7

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин хочет перейти в «Зенит». Об этом сообщил агент Тимур Гурцкая.

– Тема перехода Тюкавина в «Зенит» закрыта не до конца, потому что игрок хотел бы перейти. Одна из основных причин – не чемпионство, а то, что его рост в «Зените», по его мнению, будет больше, чем в «Динамо». Ему дают зарплату в два раза больше. Что сейчас нужно сделать «Динамо»?

– Вы хотите сказать, что у него в «Динамо» зарплата 2 миллиона?

– 2,2 миллиона.

– И бонусы есть?

– Бонусы в «Динамо» не работают. Они есть, ну и что, что они есть? У них уже пятьдесят лет есть бонус за чемпионство, и что? Даже если он будет накапливаться, то все равно не сработает.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • «Зенит» этим летом предлагал за форварда от 25 до 30 миллионов евро, но бело-голубые не отпустили его.

Еще по теме:
Реакция Тимощука на слова агента Тюкавина
Шварц изменил отношение к Тюкавину: «Я ему открыто сказал» 6
Тюкавин прокомментировал шутку Кокорина про свой переход в «Зенит»
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Гурцкая Тимур
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baggio80
1784630314
Но в том-то и дело, что он не один, Кто больше всех деньги на свете любил. Он это забыл! Деньги, деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень, Делай деньги, делай деньги, А остальное всё - дребедедень!
Ответить
Интерес
1784631676
Всё вы врёте! Просто он тайный поклонник "Зенита" с рождения.
Ответить
Garrincha58
1784631752
этот бред уже всем надоел
Ответить
oyabun
1784632688
Слова Гурцкая обычно лишь его личное мнение, нежели достоверная информация.
Ответить
vvv123
1784636823
Нахр Зениту нужен этот дармоед?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1784638492
Все хотят в Зенит быть чемпионом , а не лузером как в свинарне. Гыгыгы
Ответить
Romeo 123
1784639516
Деньги и титулы всегда важнее чем любовь к клубу
Ответить
Главные новости
В РФС прокомментировали информацию о трансферном бане для всех российских клубов
00:46
1
Фото⚡ «Челси» объявил о рекордном трансфере за 117 миллионов
00:05
1
Смородская поставила крест на «Спартаке» в новом сезоне
Вчера, 23:50
1
Трамп: «Мы только что провели самый успешный чемпионат мира в истории»
Вчера, 23:36
1
Ямаль отказался от предложения получить Bugatti от чеченского блогера
Вчера, 23:27
2
Радимов назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:00
1
ВидеоРоналду показал необычное видео с Джорджиной в бикини
Вчера, 22:20
«Краснодар» может приобрести вингера сборной Уругвая
Вчера, 22:09
ЦСКА озвучил сумму для продажи Гонду
Вчера, 21:56
4
«Барселона» может подписать 32-летнего защитника сборной Испании
Вчера, 21:47
Все новости
Все новости
Черчесов оценил победу Испании на ЧМ-2026
00:32
Реакция Батракова на получение 10-го номера в «Локомотиве»
Вчера, 23:44
Радимов назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:00
1
Фото«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги
Вчера, 22:40
«Краснодар» может приобрести вингера сборной Уругвая
Вчера, 22:09
ЦСКА озвучил сумму для продажи Гонду
Вчера, 21:56
4
ФотоКлуб РПЛ сменил логотип
Вчера, 21:38
4
«Зенит» хочет продать двух легионеров
Вчера, 20:58
6
Соболев заявил, что в «Спартаке» знают о паразите
Вчера, 20:48
13
Всем клубам России грозит трансферный бан
Вчера, 19:58
20
Соболев высказался о поведении болельщиков «Спартака»
Вчера, 19:18
11
Агент Дзюбы сказал, есть ли к игроку интерес в РПЛ
Вчера, 18:58
3
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
Вчера, 18:22
13
Агент Тюкавина сказал, просит ли игрок забрать его из «Динамо»
Вчера, 17:53
3
Батраков назвал свои цели в футболе
Вчера, 17:40
3
В турецком клубе отреагировали на информацию об интересе к Бителло
Вчера, 17:27
Мостовой близок к завершению тренерской карьеры
Вчера, 17:18
12
Основной вратарь может уйти из «Зенита»
Вчера, 17:07
8
Агент Дркушича назвал 3 страны, в которых заинтересовались игроком «Зенита»
Вчера, 16:47
3
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
Вчера, 16:10
5
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора
Вчера, 14:57
3
21-летний Батраков высказался о 10-летней разнице в возрасте со своей супругой
Вчера, 14:52
13
Акинфеев рассказал, как попал в ЦСКА
Вчера, 14:38
1
Названа причина, по которой Тюкавин хочет перейти в «Зенит»
Вчера, 13:24
7
«Рубин» предложил 4-летний контракт участнику ЧМ-2026
Вчера, 12:40
3
Семак высказался о конкуренции в «Зените»
Вчера, 11:53
1
Стала известна зарплата, которую ЦСКА готов платить Даку
Вчера, 09:40
9
Батраков назвал город, в котором хотел бы пожить
Вчера, 09:23
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+