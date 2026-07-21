Названа причина, по которой Тюкавин хочет перейти в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин хочет перейти в «Зенит». Об этом сообщил агент Тимур Гурцкая.

– Тема перехода Тюкавина в «Зенит» закрыта не до конца, потому что игрок хотел бы перейти. Одна из основных причин – не чемпионство, а то, что его рост в «Зените», по его мнению, будет больше, чем в «Динамо». Ему дают зарплату в два раза больше. Что сейчас нужно сделать «Динамо»?

– Вы хотите сказать, что у него в «Динамо» зарплата 2 миллиона?

– 2,2 миллиона.

– И бонусы есть?

– Бонусы в «Динамо» не работают. Они есть, ну и что, что они есть? У них уже пятьдесят лет есть бонус за чемпионство, и что? Даже если он будет накапливаться, то все равно не сработает.