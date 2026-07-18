Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Тимощука на слова агента Тюкавина

Вчера, 13:26

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук не придал особого значения высказыванию футбольного агента Алексея Сафонова.

Ранее представитель Константина Тюкавина заявил: «Чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель «Динамо» – быть в тройке».

– Агент Тюкавина говорит, что Костя хочет выигрывать трофеи, а цель «Динамо» – попасть в тройку. Получается, для трофеев Тюкавину необходимо перейти в «Зенит»?

– Мы видели высказывание агента Тюкавина. Но агенты по-разному высказываются каждый месяц – туда пойдет, туда не пойдет, хочет это, хочет то.

У агентов своя работа, у нас – своя. У нас есть свои цели, задачи, которые мы должны выполнять.

Мы должны направлять команду, мы сосредоточены на том, чтобы комфортно и без стрессов подготовить команду к сезону.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • «Зенит» этим летом предлагал за форварда от 25 до 30 миллионов евро, но бело-голубые не отпустили его.

Еще по теме:
Тимощук оценил перспективы Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ 1
В «Зените» сообщили, что Вендел сознательно идет на опоздания и штрафы 9
Реакция Тимощука на выход Аргентины в финал ЧМ-2026 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тимощук Анатолий Тюкавин Константин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
4
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
14
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
23
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
30
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Все новости
Все новости
Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
16:53
1
Овечкин вспомнил, как забил Дзюбе в «очко»
16:33
2
Орлов «переобулся» в отношении Соболева
16:15
6
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
15:25
Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию
14:56
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
14:40
1
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
14:30
3
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке
13:34
4
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
30
«Спартак» двумя словами описал поражение от «Зенита»
13:15
4
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
Семак пожаловался на высокие цены на форвардов
12:11
2
В «Зените» прокомментировали летнюю трансферную работу
11:57
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранение
11:17
15
«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»
10:55
20
Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»
10:41
12
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
10:31
1
Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»
10:15
13
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
09:52
15
ВидеоРеакция судьи Буланова на вопрос о скандале в Суперкубке
09:43
7
Видео«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча
09:29
21
Семак высказался о провокациях Соболева в матче со «Спартаком»
09:21
14
Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
01:31
46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+