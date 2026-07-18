Реакция Тимощука на слова агента Тюкавина

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук не придал особого значения высказыванию футбольного агента Алексея Сафонова.

Ранее представитель Константина Тюкавина заявил: «Чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель «Динамо» – быть в тройке».

– Агент Тюкавина говорит, что Костя хочет выигрывать трофеи, а цель «Динамо» – попасть в тройку. Получается, для трофеев Тюкавину необходимо перейти в «Зенит»?

– Мы видели высказывание агента Тюкавина. Но агенты по-разному высказываются каждый месяц – туда пойдет, туда не пойдет, хочет это, хочет то.

У агентов своя работа, у нас – своя. У нас есть свои цели, задачи, которые мы должны выполнять.

Мы должны направлять команду, мы сосредоточены на том, чтобы комфортно и без стрессов подготовить команду к сезону.