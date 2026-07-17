«Спартак» повторил победный ритуал перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» на предматчевой тренировке перед суперкубковой встречей против «Зенита» выполнил ритуал.

«Как и перед суперфиналом Кубка России, вся команда (игроки, тренерский штаб, работники команды) собрались в центре поля.

Слово снова взял Хуан Карседо. С «Краснодаром» сработало. Посмотрим, поможет ли это с «Зенитом», – написал источник.