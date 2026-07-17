«Спартак» повторил победный ритуал перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» на предматчевой тренировке перед суперкубковой встречей против «Зенита» выполнил ритуал.
«Как и перед суперфиналом Кубка России, вся команда (игроки, тренерский штаб, работники команды) собрались в центре поля.
Слово снова взял Хуан Карседо. С «Краснодаром» сработало. Посмотрим, поможет ли это с «Зенитом», – написал источник.
- Прошлый сезон Зиньковский отыграл в «Сочи» на правах аренды.
- Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» начнется 18 июля в 19:30 по московскому времени.
- «Спартак» брал Суперкубок только один раз – в 2017 году.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова