Быстров сказал, за кого будет болеть в матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил шансы команд на победу в OLIMPBET Суперкубке России.

«В таких играх тяжело выделить фаворита. После двух месяцев перерыва каждая из команд может находиться в любой форме. В этом матче нет фаворита. «Зенит» в хорошей форме перед Суперкубком, судя по предсезонным матчам. Про «Спартак» такого сказать не могу», – сказал Быстров.

Экс-футболист также сказал, что рассчитывает увидеть красивый футбол.

«В матче «Зенита» и «Спартака» я буду болеть за красивый футбол. Я играл в обеих командах. Обычно в их противостоянии я никого не поддерживаю. Хочется просто увидеть красивый футбол и приятно провести время. Турнир из одного матча – странная идея. Но его повелось проводить», – добавил Быстров.