Дуглас и Энрике могут пропустить старт чемпионата России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и вингер команды Луис Энрике вернутся расположение команды 22 июля.

Они не примут участия в игре на Суперкубок России со «Спартаком» и, вероятно, матч 1-го тура РПЛ с «Акроном».

Футболисты «Зенита» выступали на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии, которая выбыла из турнира после поражения в 1/8 финала от Норвегии 5 июля.