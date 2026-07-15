Дуглас и Энрике могут пропустить старт чемпионата России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и вингер команды Луис Энрике вернутся расположение команды 22 июля.
Они не примут участия в игре на Суперкубок России со «Спартаком» и, вероятно, матч 1-го тура РПЛ с «Акроном».
Футболисты «Зенита» выступали на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии, которая выбыла из турнира после поражения в 1/8 финала от Норвегии 5 июля.
- Игра между «Зенитом» и «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля и начнется в 19:30 мск.
- В двух стартовых турах РПЛ петербуржцы сыграют в гостях – 25 июля с «Акроном» и 2 августа – с «Оренбургом».
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov