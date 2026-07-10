Титов – о матче на Суперкубок с «Зенитом»: «Стадион будет процентов на 70 спартаковский»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.

«Спартак» не раз показывал, что играет абсолютно на равных, а где-то даже и переигрывает «Зенит». Был матч, по-моему, 2 года назад или год назад, когда «Спартак» сыграл в Питере 0:0, имея преимущество, имея моменты. То есть команда должна была выигрывать, но, увы, не забили.

«Спартак» умеет играть в классный качественный футбол, поэтому не исключаю, что может обыграть и самый сильный состав у «Зенита». Хотя непонятно, какой он сильный? Мы видим, что если один бразилец у «Зенита» выпадает, то выходит очередной бразилец.

Поле нейтральное, но в Нижнем Новгороде стадион будет процентов на 70 спартаковский, как мы уже привыкли видеть в любом таком недальнем выезде. Можно добраться и на машине, хотя сегодня проблематично с бензином. Тем не менее есть поезда, электрички.

Поэтому уверен, что мы опять увидим подавляющее большинство болельщиков «Спартака». Хотелось бы, чтобы и по игре было такое же преимущество», – сказал Титов.