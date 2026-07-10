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  • Титов – о матче на Суперкубок с «Зенитом»: «Стадион будет процентов на 70 спартаковский»

Титов – о матче на Суперкубок с «Зенитом»: «Стадион будет процентов на 70 спартаковский»

10 июля, 10:18
18

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.

«Спартак» не раз показывал, что играет абсолютно на равных, а где-то даже и переигрывает «Зенит». Был матч, по-моему, 2 года назад или год назад, когда «Спартак» сыграл в Питере 0:0, имея преимущество, имея моменты. То есть команда должна была выигрывать, но, увы, не забили.

«Спартак» умеет играть в классный качественный футбол, поэтому не исключаю, что может обыграть и самый сильный состав у «Зенита». Хотя непонятно, какой он сильный? Мы видим, что если один бразилец у «Зенита» выпадает, то выходит очередной бразилец.

Поле нейтральное, но в Нижнем Новгороде стадион будет процентов на 70 спартаковский, как мы уже привыкли видеть в любом таком недальнем выезде. Можно добраться и на машине, хотя сегодня проблематично с бензином. Тем не менее есть поезда, электрички.

Поэтому уверен, что мы опять увидим подавляющее большинство болельщиков «Спартака». Хотелось бы, чтобы и по игре было такое же преимущество», – сказал Титов.

  • Игра пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля и начнется в 19:30 мск.
  • «Зенит» 9 раз выигрывал Суперкубок России, «Спартак» – 1.

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Источник: Metaratings.ru
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (18)
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alp
1783669880
«Спартак» умеет играть в классный качественный футбол, поэтому не исключаю, что может обыграть и самый сильный состав у «Зенита» - Конечно, может! но, не может )))
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Semenycch
1783670582
У бывших игроков Спартака комплекс неполноценности? А вообще то у нас свободная страна и любой может заплатить за билет и посетить этот матч.
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dmitprokhoro
1783671397
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз купить». 14 лет работают! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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СильныйМозг
1783671424
Комментарий скрыт модератором
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Литейный 4 (returned)
1783672957
Зенит надерёт задницу этим выскочкам антинародным. Гыгыгы
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Цугундeр
1783673487
)) Тит, харэ молотить, иди хряпу есть. "..стадион будет процентов на 70 спартаковский." Опять всё расхирачат (с горя)), а Газпром потом восстанавливай..)
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Cleaner
1783674035
И все эти 70 процентов СПАРТАЧЕЙ приедут вживую посмотреть, как Зенит их команду со счетом ПЯТЬ:НОЛЬ по полю размажет! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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DMитрий
1783676845
Ну и хорошечно! После финального свистка будет на что ещё посмотреть... Глаза не устают смотреть на: 1. Сине/бело/голубое 2. Победы Зенита и 3. Кислые рылы спартаковских болельщиков (особенно, когда их 70%!)
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рылы
1783683638
никто не спорит, что так будет. в москве зарплаты повыше, расстояние до нижнего ближе, времени на проезд уйдёт сильно меньше, да и сам проезд дешевле. к тому же, если верить сайту ржд, в питер после матча потом вообще не уехать, только с пересадкой через москву.
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