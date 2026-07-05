Аршавин выбрал между Суперкубком России и финалом ЧМ-2026

Андрей Аршавин рассказал, что пропустит матч за Суперкубок России ради посещения финала чемпионата мира.

– Вы сказали, что снова поедете в США и, возможно, посетите финал чемпионата мира. Но он пересекается с Суперкубком России. Не жалеете, что посмотрите финал чемпионата мира, а не Суперкубок?

– Надеюсь, что на Суперкубке у меня ещe будет возможность побывать. А вот на чемпионате мира…

Это мой первый чемпионат мира. Я был на четырeх матчах и дай бог ещe четыре посещу.

Для тех эмоций и воспоминаний на старости лет сделаю приоритет в пользу финала чемпионата мира.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф Стэдиум».

Суперкубок России 18 июля разыграют «Зенит» и «Спартак» в Нижнем Новгороде.

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