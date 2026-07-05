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Аршавин выбрал между Суперкубком России и финалом ЧМ-2026

Вчера, 14:37
11

Андрей Аршавин рассказал, что пропустит матч за Суперкубок России ради посещения финала чемпионата мира.

– Вы сказали, что снова поедете в США и, возможно, посетите финал чемпионата мира. Но он пересекается с Суперкубком России. Не жалеете, что посмотрите финал чемпионата мира, а не Суперкубок?

– Надеюсь, что на Суперкубке у меня ещe будет возможность побывать. А вот на чемпионате мира…

Это мой первый чемпионат мира. Я был на четырeх матчах и дай бог ещe четыре посещу.

Для тех эмоций и воспоминаний на старости лет сделаю приоритет в пользу финала чемпионата мира.

  • Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф Стэдиум».
  • Суперкубок России 18 июля разыграют «Зенит» и «Спартак» в Нижнем Новгороде.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Суперкубок России Аршавин Андрей
Комментарии (11)
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FROLL007
1783252574
Был бы шанс я бы тоже выбрал финал ЧМ. С Суперкубком результат предсказуемый. Зенит как всегда снасильничает над свинарней. Гыгыгы
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Цугундeр
1783252649
Удивительная способность усидеть одной жопой на двух стульях. Ещё и командировку самому себе оформить.)
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TOMSON
1783254058
Параллельный мир какой-то. Я хотел на финал ЧМ в России билеты найти. Подал заявок шт 8 с разных аков и пролетел. Помню там страшная цена была, но точно знал, что если что деньги найду.. и все мимо. Мне кажется у меня не было шансов А тут хочу пойду хочу не пойду..
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...уефан
1783255575
...геныхули...
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ЯНикПоменял
1783256646
Сравнили финал мирового мундиале и заштатный ежегодный местный суперкубок.
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Из Твери Леха
1783257524
Жаль, что Шава как игрок не был на ЧМ.
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KPCC-SPB
1783260355
правильно Андрюша, суперкубок и так мы возьмем, намного интереснее и непредсказуемее будит посмотреть финал ЧМ
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rash1959
1783261376
А ФИФА в курсе, что во время проведения игр ЧМ, где то играются другие турниры? Наверно это очень "приблизит" возвращение в мировой футбол.
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