Дзюба – о Тюкавине в «Зените»: «За такие деньги я бы его туда на руках отнес»

Артем Дзюба рассказал о своем отношении к возможному трансферу Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.

«Я слышал, что сделали какое-то космическое предложение. За такие деньги я бы его туда на руках отнес на месте «Динамо».

Просто вопрос в том, что нападающего [Фелипе Аугусто] «Зенит» уже купил [за 15 млн веро]. Куда?» – заявил Дзюба.