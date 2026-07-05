Дзюба – о Тюкавине в «Зените»: «За такие деньги я бы его туда на руках отнес»

Артем Дзюба рассказал о своем отношении к возможному трансферу Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».
По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.
«Я слышал, что сделали какое-то космическое предложение. За такие деньги я бы его туда на руках отнес на месте «Динамо».
Просто вопрос в том, что нападающего [Фелипе Аугусто] «Зенит» уже купил [за 15 млн веро]. Куда?» – заявил Дзюба.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»