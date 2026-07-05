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  • Дзюба – о Тюкавине в «Зените»: «За такие деньги я бы его туда на руках отнес»

Дзюба – о Тюкавине в «Зените»: «За такие деньги я бы его туда на руках отнес»

Вчера, 15:30
9

Артем Дзюба рассказал о своем отношении к возможному трансферу Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.

«Я слышал, что сделали какое-то космическое предложение. За такие деньги я бы его туда на руках отнес на месте «Динамо».

Просто вопрос в том, что нападающего [Фелипе Аугусто] «Зенит» уже купил [за 15 млн веро]. Куда?» – заявил Дзюба.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Дзюба Артем Тюкавин Константин
Комментарии (9)
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СильныйМозг
1783255261
Тогда будет другой вопрос, куда девать неликвид Соболева. Или он под бесконечной протекцией Семака?
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алдан2014
1783259715
Ха,тут вопрос не в том ,что бы купить и усилиться,а в том что бы обескровить Динамо. Старая тактика руководства зинки
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vvv123
1783260202
Тюка уже и забивать перестал, зазнался. Пусть валит лесом!
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Cleaner
1783260383
Зенит российского футбола хочет за 30 миллионов ГОСБЮДЖЕТНЫХ евро ослабить клуб 50 ЛЕТ ДНА. Генералы из Динамо надеются получить еще больше, потому и торгуются.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1783261977
Дзюба ещё лично помыл бы руку и передёрнул бы им бонусом
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