Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу

Из белорусского «МЛ Витебск» ушел российский тренер по физической подготовке. Он не стал брать неустойку за разрыв контракта.

«Тренер по физподготовке россиянин Сергей Клушанцев уволился из ФК «МЛ Витебск».

Сергей принял решение уйти из клуба по собственному желанию без получения какой-либо компенсации из-за ситуации, которая происходит в клубе и той дичи, что творит его руководство.

Директор клуба Фаустович по заданию владельца Леонова сообщил Клушанцеву, что он не едет в Венгрии для подготовки к матчам Лиги чемпионов и что клуб хочет расторгнуть с ним контракт в целях экономии, так как в команде есть ещe один тренер по физподготовке, а уже через два дня Фаустович передал Клушанцеву информацию, что российский тренер все же едет в Венгрию и продолжает работать в клубе.

Ситуация с Магомедом Адиевым, отношение клуба непосредственно к Клушанцеву, постоянная переменчивость настроения Леонова и бардак в клубе заставили тренера уволиться самостоятельно и не ждать очередного эмоционального прихода Леонова. При этом Клушанцев отказался от получения компенсации за расторжение и не стал ее требовать», – написал источник.