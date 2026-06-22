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Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера

22 июня, 10:12
4

Российский тренер Магомед Адиев разорвал контракт с «МЛ Витебск».

Сообщается, что сегодня чемпионам Беларуси было направлено соответствующее уведомление о расторжении соглашения по уважительной причине в связи с виновными действиями клуба.

«Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей.

Абсолютно намеренное хамское и неприемлемое поведение руководства клуба по отношению к Адиеву стало последней каплей в чаше терпения российского специалиста.

Несмотря на готовность к мирному урегулированию ситуации и поиск путей ее конструктивного разрешения, которые неоднократно предпринимались тренером и его представителем, было принято вынужденное решение о досрочном прекращении отношений с клубом и разрыве контракта по уважительной причине», – говорится в сообщении правовой компании «Алетейя».

В компании отметили, что незаконные действия клуба помимо прочего проявились в отстранении Адиева от исполнения трудовых обязанностей с 16 по 21 июня и направлении его в служебную командировку в расположение резервной команды с 22 июня по 2 июля.

«Одним из приказов Адиев был отстранeн от участия в матче с ФК « Минск» – клуб, уведомил тренера, что он не будет заявлен на матч, и запретил ему находиться в технической зоне, на скамейке запасных, в раздевалке команды и иных служебных помещениях, определив Адиеву конкретное место на трибуне для просмотра и анализа матча, по итогам которого российский специалист должен был не позднее 20:00 вчерашнего дня (матч закончился около 18:00) подготовить объемный отчeт с выполнением определенных клубом заданий.

А вторым приказом Адиев вчера был командирован в Витебск в расположение резервной команды сроком на 11 дней, несмотря на подготовку основного состава к календарному матчу с «Нафтаном», который должен состояться 27 июня, и матчем отборочного этапа Лиги Чемпионов», – говорится в сообщении.

Представители Адиева будут готовить заявление в ФИФА с требованием «признать уважительность причин увольнения и взыскать с клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта в связи с виновными действиями клуба в размере остаточной стоимости контракта до 31.12.2026 включительно».

  • 48-летний Адиев возглавлял «МЛ Витебск» с 28 апреля 2026 года.
  • Под руководством российского специалиста команда провела 7 матчей, в которых одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 раза.

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Источник: телеграм-канал «Первая футбольная правовая компания »Алетейя«»
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Адиев Магомед
Комментарии (4)
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ilich55
1782115390
"расторжении соглашения по уважительной причине"? Такого юридического понятия, в российском праве не существует. Очень много слов без определённой конкретики. Похоже на спам от непонятной "Алетейи"
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artubelouov
1782116157
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