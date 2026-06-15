«Балтика» объявила о назначении нового тренера

В «Балтике» новый тренер. Штаб Андрея Талалаева пополнил Артем Булойчик, ранее покинувший «Шинник».
«В тренерский штаб балтийцев вернулся Артeм Булойчик, ранее работавший с нашей командой на протяжении двух сезонов!» – написали калининградцы.
- Артем Олегович родом из Беларуси. В 2020 году трудился в тренерском штабе ФК «Энергетик-БГУ», в 2021 году перешел в «Витебск», где одновременно работал в тренерском штабе основного состава команды, а также возглавлял дубль северян.
- В июне 2022 года Булойчик вошeл в тренерский штаб Сергея Игнашевича и вместе с балтийцами сходу вышел в Премьер-лигу.
- В начале 2025 года Артeм Олегович возглавил «Шинник». За первые полсезона работы ему удалось сохранить чeрно-синих в Первой лиге, а в конце сезона-2025/26 ярославцы некоторое время претендовали на попадание в стыковые матчи.
Источник: телеграм-канал «Балтики»