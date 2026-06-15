«Балтика» объявила о назначении нового тренера

В «Балтике» новый тренер. Штаб Андрея Талалаева пополнил Артем Булойчик, ранее покинувший «Шинник».

«В тренерский штаб балтийцев вернулся Артeм Булойчик, ранее работавший с нашей командой на протяжении двух сезонов!» – написали калининградцы.