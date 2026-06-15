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«Балтика» объявила о назначении нового тренера

Вчера, 22:44
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В «Балтике» новый тренер. Штаб Андрея Талалаева пополнил Артем Булойчик, ранее покинувший «Шинник».

«В тренерский штаб балтийцев вернулся Артeм Булойчик, ранее работавший с нашей командой на протяжении двух сезонов!» – написали калининградцы.

  • Артем Олегович родом из Беларуси. В 2020 году трудился в тренерском штабе ФК «Энергетик-БГУ», в 2021 году перешел в «Витебск», где одновременно работал в тренерском штабе основного состава команды, а также возглавлял дубль северян.
  • В июне 2022 года Булойчик вошeл в тренерский штаб Сергея Игнашевича и вместе с балтийцами сходу вышел в Премьер-лигу.
  • В начале 2025 года Артeм Олегович возглавил «Шинник». За первые полсезона работы ему удалось сохранить чeрно-синих в Первой лиге, а в конце сезона-2025/26 ярославцы некоторое время претендовали на попадание в стыковые матчи.

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Источник: телеграм-канал «Балтики»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Балтика Булойчик Артем
Комментарии (2)
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Gwynbleidd
1781553447
Не понятно зачем ему это... Уже был главным тренером, были результаты... Если только под Талого берут, когда тот в очередной раз психанёт и команда, как бывает со всеми его командами развалиться, а тут есть уже готовая замена...
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Император Бомжей
1781553478
Одного уволили и сразу же назначали другого, оперативно))
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