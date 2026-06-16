Адиева отстранили от работы в клубе из Беларуси менее чем через 2 месяца после назначения

«МЛ Витебск» на своей странице в соцсети объявил, что главный тренер Магомед Адиев, а также его помощник Филипп Соколинский отстранены от тренировок с командой.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен 38-летний капитан команды, защитник Сергей Баланович.

48-летний Адиев возглавил «МЛ Витебск» 28 апреля 2026 года.