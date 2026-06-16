Адиева отстранили от работы в клубе из Беларуси менее чем через 2 месяца после назначения

«МЛ Витебск» на своей странице в соцсети объявил, что главный тренер Магомед Адиев, а также его помощник Филипп Соколинский отстранены от тренировок с командой.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен 38-летний капитан команды, защитник Сергей Баланович.
48-летний Адиев возглавил «МЛ Витебск» 28 апреля 2026 года.
- Под руководством российского специалиста команда провела 7 матчей, в которых одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 раза.
- «МЛ Витебск» занимает 2-е место в чемпионате Беларуси с 24 очками после 11 туров. Команда отстает на 2 очка от «Динамо Мн».
- 13 июня подопечные Адиева дома проиграли со счетом 1:2 «Витебску», который занимает 11-е место в Высшей лиге.
Источник: «Бомбардир»