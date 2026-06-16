Новые подробности отстранения Адиева от работы в «МЛ Витебске»

Магомед Адиев не вернется к исполнению обязанностей главного тренера «МЛ Витебска» после отстранения.

48-летний специалист покинет белорусский клуб в скором времени, когда стороны согласуют выплату компенсации за досрочное расторжение контракта.

Адиев и его помощник Филипп Соколинский узнали об отстранении во вторник утром – непосредственно перед началом тренировки.