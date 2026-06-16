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Новые подробности отстранения Адиева от работы в «МЛ Витебске»

16 июня, 23:47

Магомед Адиев не вернется к исполнению обязанностей главного тренера «МЛ Витебска» после отстранения.

48-летний специалист покинет белорусский клуб в скором времени, когда стороны согласуют выплату компенсации за досрочное расторжение контракта.

Адиев и его помощник Филипп Соколинский узнали об отстранении во вторник утром – непосредственно перед началом тренировки.

  • Тренера назначили 1,5 месяца назад – в конце апреля.
  • Под руководством Адиева «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.

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Источник: Legalbet
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Адиев Магомед
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