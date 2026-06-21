У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев

Юристы отстраненного главного тренера «МЛ Витебск» Магомеда Адиева опубликовали заявление перед первым матчем команды без него.
«Обращение к спортивным журналистам Республики Беларусь.
Сегодня в 16:00 состоится игра между ФК «Минск» и ФК «МЛ Витебск».
Призываем вас проконтролировать заявку главного тренера основного состава ФК «МЛ Витебск» Магомеда Адиева на игру со стороны клуба и его допуск в техническую зону матча.
Клуб вчера сообщил Адиеву, что он продолжает оставаться главным тренером основного состава и контракт с ним не расторгнут, а соответственно он должен исполнять свои прямые обязанности. Как это соотносится с назначением новым главным тренером основного состава клуба Филиппа Соколинского, мы сказать затрудняемся, но принимаем информацию клуба, которую он транслирует Адиеву. Видимо, у клуба теперь два главных тренера.
Если это так, то Адиев должен быть на игре и в полной мере продолжать исполнять функции главного тренера. Иначе пропуск игры ему будет засчитан как прогул со стороны клуба.
В этой связи просим всех журналистов задать клубу соответствующие вопросы и объективно освещать сложившуюся ситуацию», – написала компания, представляющая интересы Адиева.
- Тренера назначили 1,5 месяца назад – в конце апреля.
- Под руководством Адиева «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- До «МЛ Витебск» тренер был в «Крыльях Советов».