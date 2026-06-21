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  • У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев

У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев

Сегодня, 10:17

Юристы отстраненного главного тренера «МЛ Витебск» Магомеда Адиева опубликовали заявление перед первым матчем команды без него.

«Обращение к спортивным журналистам Республики Беларусь.

Сегодня в 16:00 состоится игра между ФК «Минск» и ФК «МЛ Витебск».

Призываем вас проконтролировать заявку главного тренера основного состава ФК «МЛ Витебск» Магомеда Адиева на игру со стороны клуба и его допуск в техническую зону матча.

Клуб вчера сообщил Адиеву, что он продолжает оставаться главным тренером основного состава и контракт с ним не расторгнут, а соответственно он должен исполнять свои прямые обязанности. Как это соотносится с назначением новым главным тренером основного состава клуба Филиппа Соколинского, мы сказать затрудняемся, но принимаем информацию клуба, которую он транслирует Адиеву. Видимо, у клуба теперь два главных тренера.

Если это так, то Адиев должен быть на игре и в полной мере продолжать исполнять функции главного тренера. Иначе пропуск игры ему будет засчитан как прогул со стороны клуба.

В этой связи просим всех журналистов задать клубу соответствующие вопросы и объективно освещать сложившуюся ситуацию», – написала компания, представляющая интересы Адиева.

  • Тренера назначили 1,5 месяца назад – в конце апреля.
  • Под руководством Адиева «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
  • До «МЛ Витебск» тренер был в «Крыльях Советов».

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Адиев Магомед Соколинский Филипп
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