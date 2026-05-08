В Беларуси в восторге от приезда российского тренера

Футбольный агент Сергей Новиков оценил назначение в «МЛ Витебск» российского тренера Магомеда Адиева.

«Адиев – сильный специалист. Тренер с харизмой, опытом и футбол интересный ставит. Насколько я знаю от игроков, которые с ним работали, атмосфера в коллективе всегда семейная, дружественная и благоприятная.

Для Беларуси приход Адиева – это бомба, супер. Думаю, от этого белорусский футбол должен выиграть. И «МЛ», однозначно, выиграет. Когда у тебя есть деньги, то ты заказываешь музыку, которую хочешь», – сказал Новиков.