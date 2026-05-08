В Беларуси в восторге от приезда российского тренера

Вчера, 21:59
5

Футбольный агент Сергей Новиков оценил назначение в «МЛ Витебск» российского тренера Магомеда Адиева.

«Адиев – сильный специалист. Тренер с харизмой, опытом и футбол интересный ставит. Насколько я знаю от игроков, которые с ним работали, атмосфера в коллективе всегда семейная, дружественная и благоприятная.

Для Беларуси приход Адиева – это бомба, супер. Думаю, от этого белорусский футбол должен выиграть. И «МЛ», однозначно, выиграет. Когда у тебя есть деньги, то ты заказываешь музыку, которую хочешь», – сказал Новиков.

  • Адиева уволили из «Крыльев» 1 апреля. Он проработал в самарском клубе меньше сезона.
  • В сотрудничестве с ним также был заинтересован «Актобе». Адиев ранее возглавлял карагандинский «Шахтер» и сборную Казахстана.
  • «МЛ Витебск» в 2025 году выиграл белорусскую Высшую лигу впервые в истории и представит страну в квалификации Лиги чемпионов-2026/27.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Адиев Магомед
Комментарии (5)
рылы
чёрт побери, так вот же куда царя можно пристроить, раз здесь он не востребован! там и в тройку попасть не так сложно, или даже взять чемпионство. насколько мне известно, витебск только поднялся в вышку из фнл - и в первом же сезоне стал чемпионом. правда, теперь непонятно, нафига им адиев под ЛЧ.
Юбиляр
Кричали бульбаши "Ура" и в воздух чепчики кидали !Гыгыгы.
АКС-74У
Адиев тоже в восторге
SLADE2019
Как, оказывается, белорусам мало надо.
