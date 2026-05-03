Фанаты искупали Адиева в овациях после удачного дебюта в Беларуси

«МЛ Витебск» провел первый матч чемпионата Беларуси при главном тренере Магомеде Адиеве. На выезде обыграно минское «Динамо» со счетом 3:2.
Три очка позволили «МЛ Витебск» подняться на первое место.
После игры Адиев подошел к фанатам витеблян, они обменялись овациями.
- Адиева уволили из «Крыльев» 1 апреля. Он проработал в самарском клубе меньше сезона.
- В сотрудничестве с ним также был заинтересован «Актобе». Адиев ранее возглавлял карагандинский «Шахтер» и сборную Казахстана.
- «МЛ Витебск» в 2025 году выиграл белорусскую Высшую лигу впервые в истории и представит страну в квалификации Лиги чемпионов-2026/27.
