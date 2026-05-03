Фанаты искупали Адиева в овациях после удачного дебюта в Беларуси

«МЛ Витебск» провел первый матч чемпионата Беларуси при главном тренере Магомеде Адиеве. На выезде обыграно минское «Динамо» со счетом 3:2.

Три очка позволили «МЛ Витебск» подняться на первое место.

После игры Адиев подошел к фанатам витеблян, они обменялись овациями.