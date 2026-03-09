Чемпион Беларуси объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Шамара

Нападающий Шамар Николсон официально сменил «Тихуану» на «МЛ Витебск».
Чемпион Беларуси арендовал 28-летнего футболиста до конца календарного года.
- Рыночная стоимость Николсона – 3,2 миллиона евро.
- Форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак» с 2022 по 2025 год.
- Его статистика в московской команде: 57 матчей, 16 голов, 6 ассистов.
- Красно-белые покупали Шамара за 8 млн евро, а затем бесплатно отпустили его в Мексику.
- В феврале игрок вел переговоры с «Сочи», но сделка сорвалась.
- «МЛ Витебск» в 2025 году выиграл белорусскую Высшую лигу впервые в истории.
Источник: телеграм-канал «МЛ Витебск»