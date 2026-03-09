Введите ваш ник на сайте
  • Чемпион Беларуси объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Шамара

Чемпион Беларуси объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Шамара

Сегодня, 19:17

Нападающий Шамар Николсон официально сменил «Тихуану» на «МЛ Витебск».

Чемпион Беларуси арендовал 28-летнего футболиста до конца календарного года.

  • Рыночная стоимость Николсона – 3,2 миллиона евро.
  • Форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак» с 2022 по 2025 год.
  • Его статистика в московской команде: 57 матчей, 16 голов, 6 ассистов.
  • Красно-белые покупали Шамара за 8 млн евро, а затем бесплатно отпустили его в Мексику.
  • В феврале игрок вел переговоры с «Сочи», но сделка сорвалась.
  • «МЛ Витебск» в 2025 году выиграл белорусскую Высшую лигу впервые в истории.

Еще по теме:
Агент Шамара объяснил срыв перехода экс-спартаковца в «Сочи»
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
«Сочи» ради Шамара и Фуртадо пытается избавиться от двух игроков, но они не хотят уходить 1
Источник: телеграм-канал «МЛ Витебск»
Беларусь. Высшая лига Мексика. Лига МХ Трансферы Тихуана МЛ Витебск Николсон Шамар
