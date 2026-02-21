Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»

Появились подробности срыва трансфера Шамара Николсона в «Сочи».

«Шамар не успел полноценно пройти УМО для перехода в «Сочи»: 28-летний экс-форвард «Спартака» давно не играл (последний матч за «Тихуану» 23 октября) и ему пришлось бы долго набирать форму.

А «барсам» надо с первого же матча второй части сезона набирать очки. Поэтому решили отказаться от услуг ямайца в пользу собственных кадров: Ильина, Мелешина и Федорова.

Так еще и денег сэкономили прилично: зарплата до конца июня 4х40 тысяч евро = 160 тысяч + 100 тысяч агентские= 260 тысяч евро», – написал источник.