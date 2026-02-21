Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»

Появились подробности срыва трансфера Шамара Николсона в «Сочи».
«Шамар не успел полноценно пройти УМО для перехода в «Сочи»: 28-летний экс-форвард «Спартака» давно не играл (последний матч за «Тихуану» 23 октября) и ему пришлось бы долго набирать форму.
А «барсам» надо с первого же матча второй части сезона набирать очки. Поэтому решили отказаться от услуг ямайца в пользу собственных кадров: Ильина, Мелешина и Федорова.
Так еще и денег сэкономили прилично: зарплата до конца июня 4х40 тысяч евро = 160 тысяч + 100 тысяч агентские= 260 тысяч евро», – написал источник.
- 28-летний Николсон принадлежал «Спартаку» с декабря 2021 года по февраль 2025-го.
- Он провел за московский клуб 57 игр, забил 16 голов, сделал 6 ассистов.
- «Сочи» идет в РПЛ последним.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова